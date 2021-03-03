رئيس جامعة المنيا يتفقد الكليات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، جولات تفقدية بكليات الألسن والسياحة والفنادق والآداب والحقوق؛ للتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات بهم، والاطمئنان علي الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات، والقاعات التي تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات، من حيث ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات؛ لضمان عدم وجود تجمعات نهائيًا سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.وتابع رئيس الجامعة خلال جولاته الميدانية، التزام الطلاب بعدم التواجد بالحرم الجامعي، عقب انتهاء الامتحانات والتزامهم بالتباعد بمسارات الدخول وخاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة كالآداب، كما أطلع على كافة المستجدات والأعمال الخاصة بلجان إدارة الأزمات بالكليات التي من شأنها أن توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب طوال أيام الامتحانات.رافق رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري بالجامعة.