رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد الكليات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، جولات تفقدية بكليات الألسن والسياحة والفنادق والآداب والحقوق؛ للتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات بهم، والاطمئنان علي الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات، والقاعات التي تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات، من حيث ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات؛ لضمان عدم وجود تجمعات نهائيًا سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وتابع رئيس الجامعة خلال جولاته الميدانية، التزام الطلاب بعدم التواجد بالحرم الجامعي، عقب انتهاء الامتحانات والتزامهم بالتباعد بمسارات الدخول وخاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة كالآداب، كما أطلع على كافة المستجدات والأعمال الخاصة بلجان إدارة الأزمات بالكليات التي من شأنها أن توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب طوال أيام الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري بالجامعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الصور

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

الأكثر قراءة

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية