الأنبا نيقولا: في الحياة الزوجية لا يوجد شئ اسمه «حظ»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن "الحياة الزوجية عطاء متبادل".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما في سعادة وسرور ويعيشان متفاهمين، فلا تقل كم هما محظوظان، ففي العلاقات الزوجية لا يوجد شيء اسمه حظ، أنت لا تعرف كمية التنازلات التي قدماها لبعضهم البعض".وتابع:"كما لا تعرف العيوب التي تغاضى عنها من بعضهما وأجبروا أنفسهما أن يتعايشوا معها ويصلحها.ولا تعرف كم غلطة وزلة غفراها وسامحا بعضهما فيها، ولا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها وتمسكا ببعضهما بعدها من أجل أن تكمل حياتهما سويا، ولا تعلم الوقت الذي قضيناه ليفهم أحدهما الآخر".واختتم:"الحب ماكان يوما ً حظ، الحب عطاء متبادل وقناعة وأحلام مشتركة ومواقف ورحمة وصبر من الطرفين، إذا كانت هذه الصفات غير موجودة في علاقتك، حاول ان توجدها لتسعد مع نفسك أولًا وشريكك ثانيا".