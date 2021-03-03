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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البطوطي: الألمان يستعدون للسفر بعد رفع قيود كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:07 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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كشفت أحدث بيانات السفر الصادرة عن "Travel Data Analytics TDA"، تضاعف الحجوزات في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، لكن الخسائر في وكالات السفر لا تزال مرتفعة حيث جاءت نسبة الانخفاض في الحجوزات لدى المكاتب السياحية ووكالات السفر لفصل الصيف القادم 2021 أقل بنسبة 75% عن العام السابق (أي خسارة في المبيعات ستصل إلى حوالي 3 مليارات يورو).
 
وأكدت البيانات، أن شهر يناير يعد أقوى شهر على مدار العام بالنسبة لمعدل الحجوزات المستقبلية، ففي هذا الشهر فقط من العام الماضي "قبل الإغلاق" حققت المكاتب السياحية مبيعات بقيمة 2.4 مليار يورو، أما يناير هذا العام فيمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للشركات السياحية حيث حققت مجتمعة مبيعات بأقل من 300 مليون يورو.
 
وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو لجنة السفر الأوروبية، إن السائحين لديهم أمل ضئيل في أن يتمكنوا من السفر في وقت مبكر من عيد الفصح، والتي ستبدأ في بعض الولايات من 27 مارس، حيث كانت حصة المبيعات لتلك الفترة من الأعياد 7% فقط عن المعتاد، وحتى لو كانت هناك حرية معينة للسفر بحلول عيد الفصح وكان هناك زيادة في الحجوزات قصيرة الأجل Last-Minute، فإن فصل الشتاء الحالي سينتهي على أي حال بخسائر فادحة بالنسبة للشركات السياحية، فالبيانات تظهر انخفاضا مجمعا بنسبة 89% في نهاية شهر يناير الماضي.
 
وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة، أنه بمراجعة حجوزات شهر يناير المتواضعة، يتضح لنا أيضا أن الربع الجيد من المبيعات كان لفترة موسم العطلات في يونيو وأغسطس، وكذلك الحال لشهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وتابع، أمل المكاتب السياحية الحالي هو إنقاذ موسم الصيف القادم 2021 قدر الإمكان، لكن هناك أمل كبير في اللحاق بالركب اعتبارا من موسم شتاء 2021-2022، حيث تُظهر الأرقام المبكرة للحجز مدى الرغبة العالية لدى عدد كبير من المواطنين الألمان في السفر وقضاء إجازة بعد رفع القيود، ويظهر ذلك بوضوح في الحجوزات التي تمت حتى منتصف فبراير الماضي والتي كانت حوالي 25% منها للفترة من بعد نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن أعلى نسبة حجوزات مبكرة خلال شهر يناير الماضي كانت للجزر اليونانية، تليها الشواطئ التركية ثم جزر الكناري، ومع ذلك، من الملاحظ خلال الأسابيع القليلة الماضية نمت معدلات الحجوزات المستقبلية على الرحلات البحرية وبعض الوجهات طويلة المدى.
 

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