استطلاع: اقتصاد سنغافورة بدأ في التعافي

خلص استطلاع لنحو 400 من أصحاب المصانع في سنغافورة خلال شهر فبراير الماضي إلى أن اقتصاد المدينة يتعافى من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.وأظهر مؤشر اي اتش اي ماركيت لمديري المشتريات أن أصحاب المصانع رصدوا" نموا مستداما في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة"، حيث تعمل الشركات على استقدام عاملين لمحاولة الإيفاء بالطلب المتزايد.وقال شريا باتيل، الاقتصادي بشركة آي اتش اس ماركيت، إن بيانات شهر فبراير الماضي تظهر" تحسنا قويا في القطاع الخاص بسنغافورة وانتعاش التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة".