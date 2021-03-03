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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ما خطة «الوطنية للتدريب» لدعم «حياة كريمة»؟.. راغب تكشف التفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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كشفت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تفاصيل حضورها اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ أمس، لعرض نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف.

أوضحت راغب، في حديث مباشر مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن القرار الرئاسي لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب كان في أغسطس 2017، لكنها بدأت العمل الفعلي في يونيو 2018، وتعتبر هي المنشأة المنوطة بتأهيل القيادات التي تعمل بالدولة، وإعطاء فرص للشباب بأن يكون لهم دور قيادي عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة.

وعقبت، بأنها طرحت حصاد عامين ونصف من إنجازات وأعمال الأكاديمية الوطنية في حضور عدد من النواب؛ وبعد انتهاء العرض قام مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب بتقديم طلب إنشاء قانون منظم لعمل الأكاديمية الوطنية في مصر.

وذكرت راغب أن التدريب هو النشاط الأساسي للأكاديمية وهو مقسم لعدة قطاعات كالمدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة والتي يندرج تحتها 5 برامج مهمة، كالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 2016، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وقالت، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هو الجهة المنظمة لأحداث كثيرة مثل مؤتمرات الشباب الوطنية ومنتديات شباب العالم، ويعتبر اللبنة الأولى التي أوحت للإرادة السياسية بوجود الأكاديمية الوطنية على الأرض؛ حيث طالب شباب البرنامج الرئاسي في المؤتمر الوطني الأول بشرم الشيخ بإنشاء مثل هذا الكيان واستجاب لهم السيد الرئيس؛ لتحقيق مثل هذه البرامج بفكر أشمل وأوسع ولتكن الأكاديمية الوطنية على نسق المؤسسات الدولية العظمى المنوطة بتأهيل الكوادر خاصةً العاملة بالدولة.

وأضافت: "تعتبر اختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة اختبارات فرز حقيقية، فالدفعة الماضية تقدم للالتحاق بها 11 ألف متقدم وصل منهم 71 فقط إلى قاعات الدراسة، والدفعة الحالية تقدم للالتحاق بها 8 آلاف وصل منهم 66 فقط إلى مقاعد الدراسة، والتقدم إلى البرنامج ليس به أي ترشيحات بل هو سبيل واحد من خلال الموقع الإلكتروني، ويبدأ الفرز من استمارات التقديم ثم اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية وفي الثقافة العامة وفي السمات الشخصية ثم مرحلة المقابلات الشخصية حيث يترأس لجان المقابلات وزير حالي أو رئيس هيئة حالي، وقد كان لدينا 15 لجنة يرأسها 15 وزير على مدار أسبوع في سبتمبر الماضي، ثم يلي ذلك مقابلة لجنة خماسية موحدة لضمان المصداقية والعدالة في الاختيار".

وتطرقت راغب إلى أعداد الخريجين، حيث بيّنت أنه تم تخريج 1525 من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، و71 من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة و320 من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ومجمل الخريجين خلال العامين والنصف 9362 شخص من مختلف البرامج.

واستطردت مدير الوطنية للتدريب، أن أقل ما يمكن أن تقدمه الأكاديمية الوطنية لمبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري هو تأهيل المتطوعين على الأرض في المبادرة للعمل باحترافية ولمعرفة أساليب وطرق تطبيق العمل التطوعي، مؤكدة: "نحن جاهزون بالبرنامج التدريبي حتى تصل إلينا قوائم المتطوعين النهائية".

وأكدت راغب على دقة اختيار المدربين، قائلة: "لدينا مجموعة من الخبراء المصريين ولدينا اتفاقيات مع مؤسسات مثيلة في فرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية وهولندا، وفي عملية تصميم المواد التدريبية وتدريب المدربين نلجأ لمن لديه خبرة على الأرض ولمن هم قادرين على نقل خبراتهم في المجالات المختلفة التي نقوم بتدريسها".

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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