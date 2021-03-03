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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية بمحطة مياه شرب «الكراتيه»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح المرحلة الثانية لمحطة مياه شرب الكراتيه بمركز قوص، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمد علي مدير عام بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أنه تم رفع طاقة محطة مياه شرب الكراتيه من ٢٠٠٠ م٣ يوم الي ٤٠٠٠ م٣ يوم وبتكلفة إجمالية حوالي 7 ملايين جنيه وتخدم حوالي 20 ألف مواطن بقرى الكراتيه والحراجية وتوابعها، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بأعمال التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الداودي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى شهد طفرة كبيرة مؤخرا، حيث تم افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى بطاقة 120 لتر ثانية بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، كما تم الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط بطاقة 15 ألف م٣يوم بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 167 مليون جنيه، والافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة بطاقة استيعابية 16 ألف م٣يوم بتكلفة 152 مليون جنيه.

وذكر المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابعها بصفة مستمرة لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا 6.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 67 مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه ويجرى استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى مضيفا أنه تم تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ 62 مشروعا أخرى.

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