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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار يزور سيوة في أولى رحلات «بلدنا أحلى بينا»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:03 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
سعيدة عامر
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أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح مبادرة بعنوان "بلدنا أحلى بينا" لتنشيط السياحة الداخلية والإطلاع علي جمال مصر وخصائص كل محافظة. وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف سلطان الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح بالتعاون مع شركة كاندي للسياحة، وذلك دعمًا للسياحة الداخلية.

وجاءت أولى الزيارات لمدينة سيوة وكان في استقبال الوفد عبد العزيز زكريا أمين الحزب بسيوة الذي اصطحبهم في جولة داخل الواحة.
وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمعالم والتراث السيوي والطبيعة الخلابة ومناخ سيوة الساحر.

وأكدت أماني السيد إحدى المشاركات، أنها اصطحبت أطفالها في تلك الرحلة كفرصة لتعريفهم بمعالم مصر السياحية وكمحاولة من الحزب لتنشيط السياحة الداخلية، معربة عن شكرها للحزب على المبادرة الرائعة التي تؤكد أن حزب المصريين الأحرار حزب يخدم الدولة والأجيال الواعدة في المقام الأول.

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