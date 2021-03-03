العراق يسجل 5173 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 708 آلاف و951 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 3463 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 646 ألفًا و619 حالة بنسبة شفاء 91.2%، فيما تم تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و483 حالة وفاة.