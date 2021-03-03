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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل 5173 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 708 آلاف و951 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 3463 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 646 ألفًا و619 حالة بنسبة شفاء 91.2%، فيما تم تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و483 حالة وفاة.

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