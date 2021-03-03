روسيا والعراق يبحثان آفاق التعاون الثنائي وأوضاع سوق النفط العالمية

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مع وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضحت الحكومة الروسية- اليوم الأربعاء- أنه تمت مناقشة الأوضاع في سوق النفط العالمية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون بمشاركة أطراف ثالثة، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركات الروسية في العراق.من جهته، أشاد نوفاك بالتعاون المثمر بين روسيا والعراق في قطاع النفط، على الرغم من القيود الحالية وتأثير جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتراكمة لشركات النفط والغاز الروسية في المشاريع العراقية تجاوزت حتى الآن 10 مليارات دولار.