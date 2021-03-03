«محلية النواب»: فترة انتقالية لإصدار تراخيص البناء لحين صدور الاشتراطات

دعا أعضاء لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وزيري التنمية المحلية والإسكان، بمنح مهلة للمواطنين المتقدمين بطلبات للترخيص للبناء والسماح لهم بالبناء في حدود القانون وعدم انتظارهم إصدار اشتراطات البناء الجديدة التي بدأت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان أمس الثلاثاء مناقشتها بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان.وقال السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وعد بإصدار كتاب دوري للمحافظين بتحديد فترة انتقالية لحين صدور قانون اشتراطات البناء ولائحته التنفيذية يتم خلال هذه الفترة منح المواطنين تراخيص البناء والتشطيب في حدود القانون.