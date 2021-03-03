«ألف جنيه لكل لاعب».. فريق كرة القدم بالأوقاف يحصل على المركز الثالث

حصل فريق وزارة الأوقاف لكرة القدم الخماسية على المركز الثالث بالبطولة على مستوى المصالح الحكومية، في إطار مسابقة دوري المصالح الحكومية لعام 2020 2021، والتي ينظمها الاتحاد العام للمصالح الحكومية فرع القاهرة.وفاز اللاعب محمد أحمد ريحان بجائزة أحسن لاعب، وممدوح عبد العظيم مصطفى بأحسن إداري، ومصطفى سعيد بجائزة هداف البطولة.وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب منهم وإداري الفريق.ومن جانبه أهدى الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة بمنطقة القاهرة شهادة تقدير لوزير الأوقاف لتشجيعه المستمر للعاملين بالأوقاف على ممارسة الرياضة.