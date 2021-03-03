لجنة الإيبارشيات تُوصي بعدم دفن الكهنة داخل الكنائس

أوصت لجنة الإيبارشيات بالمجمع المقدس، بتدشين لجنة عليا للمكرسات، بالإضافة إلى الاهتمام بالأباء الكهنة وأسرهم بالكنائس، وتوفير العلاج لهم في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى منع دفن الكهنة بالكنائس، بعدما تقدم عددًا من الأساقفة بطلب بذلك.ومن جهته؛ قال الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ومقرر اللجنة، إن اللجنة ناقشت رعاية الآباء الكهنة وأسرهم، وتوفير العلاج لهم في ظل أزمة كورونا والمكرسات، بالإضافة إلى مناقشة طلب بعض الآباء بخصوص مدافن الكهنة داخل الكنائس.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.وخرجت خلال اجتماعات اللجان العشر للمجمع المقدس، عدة توصيات نهائية من المقرر أن تعرض في الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ينعقد غدًا الخميس.