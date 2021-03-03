مصادر: تطوير منظومة الكاميرات ومهبط الطائرات بمطار برج العرب

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تحديث وتطوير منظمة الكاميرات بمطار برج العرب الدولي، في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على تواصل عمليات التطوير بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تعمل حاليا على رفع كفاءة مهبط الطائرات تزامنا مع توقعات بزيادة الحركة الركابية والجوية خلال الفترة المستقبلية، ووفقا للخطط التي وضعتها الشركة المصرية للمطارات.وأشارت المصادر، إلى أن شركة المقاولات المنفذة لمشروع المطار الجديد، تواصل أعمال التشييد، حيث سيتم الانتهاء من المبنى خلال عامين تقريبا، لاستيعاب الحركة الركابية والجوية الوافدة الى المطار، وتخفيف الضغط على المبنى القديم.