البورصة تخسر 9.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع واسعة من قبل الأجانب والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.