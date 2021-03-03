12 مارس.. توزيع جوائز مسابقة «ارسم سلام بإيدك» في زمن كورونا

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة المصرية للعدالة والسلام، تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة "ارسم سلام بإيدك" في زمن كورونا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021، الساعة الخامسة، بمقر جمعية النهضة العلمية.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.