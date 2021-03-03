مقتل 4 إرهابيين في قصف لطيران الجيش العراقي بديالي

أعلن مصدر أمني عراقي، مقتل 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي إثر قصف لطيران الجيش العراقي شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالي.وقال المصدر - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» اليوم الأربعاء - إن طيران الجيش قصف وكرًا لتنظيم «داعش» في بساتين زور الإصلاح بأطراف جلولاء، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين.