الأقباط الكاثوليك يجتمعون للصلاة في كنيسة أثناسيوس بميلانو (صور)

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب يؤانس مسعود نظم اجتماعًا كبيرًا للصلاة في ميلانو.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاجتماع ضم عددًا كبيرًا من شعب الكنيسة القبطية الكاثوليكية هناك، وجاء الاجتماع في كنيسة القديس العظيم أثناسيوس الرسولي هناك.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم «الصوم الكبير»، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.