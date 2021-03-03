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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 120 كيلو لحوم خلال حملات رقابية بـ 5 مراكز في المنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إنه تم ضبط 120 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والمعروضات على المواطنين.

وأوضح عثمان، إن الحملات أسفرت عن ضبط 27 قضية خلال الحملات التفتيشية بنطاق 5 مراكز (المنيا – مغاغة – بني مزار – سمالوط – ديرمواس – مطاي)، حيث تم ضبط 120 كجم لحوم منها 117.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 2.750 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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