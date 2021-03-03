إشادات دولية بإجراءات مصر لمواجهة تفشي كورونا بالمنشآت السياحية

كشف كريم المنباوي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة التجارة الأمريكية، إن هناك إشادة من جانب أعضاء اللجنة ومنظمى الرحلات الأجنبية بالخارج بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي قامت بها مصر ممثلة في وزارة السياحة بالفنادق والمنشآت السياحية.وأضاف المنباوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما يشغل بال العاملين بالقطاع السياحي على مستوى العالم هو "هل سيتم الاستمرار بتطبيق نظام الفحص عن فيروس كورونا pcr أم سيتم الاكتفاء بالحصول على اللقاح؟"، موضحا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يدرس حاليا تصميم وثيقة جواز سفر إلكترونية للمسافرين، تضم كافة بياناتهم وتلقيهم للقاح من عدمه، يتم التعامل بها في المطارات المختلفة، لافتا إلى أن الاتحاد يدرس حاليا تنفيذ عدة قرارات للتعامل مع الوضع الحالي ينتظر صدورها.وأوضح، أنه تم خلال الفترة الماضية مناقشة آليات الترويج السياحي مع هيئة تنشيط السياحة، وعرض المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، ما قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج والجذب السياحي، من بث عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات التعريفية للسفراء والمراسلين الأجانب واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب والعرب، لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.