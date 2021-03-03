بالأرقام.. الأداء الإقليمي للشحن الجوي خلال يناير

وكشف الاتحاد الأداء الإقليمي للشحن الجوي خلال يناير، كما يلي:



- منطقة أفريقيا



- منطقة آسيا والمحيط الهادئ



- منطقة أمريكا الشمالية



- منطقة أوروبا



- منطقة أمريكا اللاتينية



كشفت الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، أحدث التقارير الخاصة بصناعة الشحن الجوي اليوم، موضحا أن الأرقام والتقارير الخاصة بحركة الشحن خلال يناير الماضي، أثبتت أن مستوى المخزونات ما زال منخفضا نسبيا مقارنة بأحجام المبيعات من الناحية التاريخية.منطقة الشرق الأوسط سجلت شركات الطيران ارتفاعا بنسبة 6% في أحجام الشحن الدولية في يناير مقابل يناير 2019، وهو ما يمثل تسارعا مقارنة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وكان أكبر داعم لهذا الارتفاع الخطوط الدولية الشرق الأوسط-آسيا والشرق الأوسط-أمريكا الشمالية، والطاقة الاستيعابية لشهر يناير انخفضت بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وكان هذا انخفاضا طفيفا مقارنة بانخفاض قدره 18.2% في شهر ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وارتفع الطلب على البضائع لشركات الطيران الإفريقية بنسبة 22.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، متجاوزا الزيادة السنوية البالغة 6.3% في ديسمبر 2020، والتوسع القوي في الممرات التجارية بين آسيا وإفريقيا ساهم بشكل كبير في هذا النمو القوي، والطاقة الاستيعابية الدولية لشهر يناير انخفضت بنسبة 9.1% مقارنة بشهر يناير 2019، ومقارنة بانخفاض قدره 17.8% في ديسمبر 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019.شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 3.2% في يناير 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وكان هذا تحسنا عن انخفاض بنسبة 4% في ديسمبر 2020، والسعة الدولية ظلت مقيدة في المنطقة بانخفاض 27% مقارنة بشهر يناير 2019، والذي كان يمثل تدهورا مقارنة بانخفاض 26.2% على أساس سنوي المسجل في ديسمبر، وسجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى عامل تحميل دولي International Load Factorبنسبة 74%.سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 8.5% في الطلب الدولي في يناير مقارنة بشهر يناير 2019، متجاوزة بكثير مكاسب ديسمبر 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 بنسبة 4.4%، ويستمر النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في التعافي ووصلت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر يناير إلى مستوى قياسي، مشيرة إلى بيئة أعمال داعمة للشحن الجوي، والسعة الدولية تراجعت بنسبة 8.5% مقارنة بشهر يناير 2019.انخفض الطلب الدولي على الشحنات لشركات النقل الأوروبية بنسبة 6% في يناير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وكان هذا تحسنا من انخفاض بنسبة 5.6% في ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والسعة الدولية انخفضت بنسبة 19.5%، وهو تراجع عن الانخفاض الذي سجلته المنطقة في ديسمبر بنسبة 18.4% على أساس سنوي.سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضًا بنسبة 16.1% في أحجام الشحن الدولية في يناير مقارنة بفترة 2019، وهو تحسن من انخفاض بنسبة 19% في ديسمبر 2020 مقارنة بالعام الماضي. لا تزال سائقي الطلب على الشحن الجوي في أمريكا اللاتينية أقل دعما نسبيا مما هي عليه في المناطق الأخرى، والسعة الدولية انخفضت بنسبة 37% مقارنة بشهر يناير 2019، دون تغيير إلى حد كبير عن التراجع السنوي الذي بلغ 36.7% المسجل في ديسمبر 2020.