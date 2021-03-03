«أبو الغيط» يدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية.وقال الأمين العام للجامعة العربية، فى كلمة له خلال أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، "نرصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في اليمن، وندين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، ولا ينبغي للعرب أن يكونوا بعيدين عن حل سياسي للقضية السورية وإن التطورات العالمية من دون شك تؤثر على الأوضاع في منطقتنا".وأكد "أبو الغيط" أن تولي إدارة جديدة للسلطة الأمريكية، قد تكون فرصة لتحقيق تقدم وسلام شامل للقضية الفلسطينية.