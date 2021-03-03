البرلمان يطالب بإنشاء لجنة دائمة في «الأعلى للثقافة» خاصة بالشأن الأفريقي

عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة النائب د.شريف الجبلي رئيس اللجنة، لدراسة ما ورد في بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيما يخص الشأن الأفريقي والذي استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير 2021.واستعرض الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة.وأوضح أن الشأن الإفريقي ليس قاصر على فعاليات تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بل هو أمر ممتد وسوف يشهد العديد من الفعاليات في الفترة القادمة.وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة اعرف أهلك للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة لغتي أفريقية ومشروع 1000 قائد أفرو آسيوي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارة والتنمية، وجاري حاليًا إطلاق مبادرة المركز القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت شعار "أفريقيا تحكي" وهي تهدف إلى ترجمة مجموعة من النصوص الأفريقية في (الشعر والرواية والمسرح وأدب الأطفال والأساطير) لكي تحكي أفريقيا قصص تحررها، وبهدف دعم العلاقات الثقافية المصرية مع الجانب الأفريقي، كما تم اعتماد إصدارات تتضمن 20 عنوان يتعلق بالشأن الأفريقي وكانت أبرز العناوين هي: (أفريقيا وتحولات النظام الدولي، الثقافة والمثقفون في أفريقيا، السياسات الصناعية والتحول الاقتصادي في أفريقيا، مصر في أفريقيا الشرقية، الترجمة في كينيا، مصرية في السودان، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا).وأكد أن وزارة الثقافة تقوم بالتواصل المستمر مع سفارات مصر بدول القارة لدعم توجه مصر لأفريقيا والمشاركة في الاحتفالات القومية لهذه الدول.وأوضح عزمي، بأن هناك مبادرات تتم اونلاين نظرا لجائحة كورونا ويشارك فيها المثقفين والمفكرين الأفارقة من العديد من الدول.كما أشار إلى أنه يتم معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر المباعة لمدة عام.وأشادت النائبة د.رشا أبو شقرة أمين سر اللجنة، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة بالشأن الأفريقي، وأهمية الاستثمار في الشباب الأفريقى المقيمين فى مصر، وإقامة معارض للتراث الأفريقي، والكتاب الأفريقي بمصروطالب النائب رزق جالي وكيل اللجنة بتخفيض أسعار تذاكر دور العرض وعمل مسابقات ثقافية للمبدعين الأفارقة المقيمين بمصر.وأكد رئيس اللجنة، على ضرورة تدعيم تواجد القوى الناعمة للوزارة من خلال (المسلسلات- الأفلام - المسرحيات)، وإنشاء مركز ثقافي مصري في أهم الدول الأفريقية.وطالب الجبلي بإنشاء لجنة دائمة في المجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقي.