غدًا.. الأنبا بشارة جودة يستقبل سفير الفاتيكان بمصر

يبدأ غدًا الخميس، الأنبا نيقولاس هنري، السفير الباباوي لدولة الفاتيكان بمصر، إيبارشية أبوق قرقاص للاقباط الكاثوليك.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الزيارة تستغرق أسبوعًا، حيث تنتهي يوم 10 من مارس الجاري، ويكون في استقبال السفير الأنبا بشارة جودة مطران الإيبارشية.وأضاف الأنبا باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الزيارة تأتي في إطار احتفالات الإيبارشية بعيد تأسيسها الأول.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.