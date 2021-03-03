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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية البرلمان» تطلب إعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:45 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف أعمال مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان، بحضور
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.

وأوصت اللجنة، بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد إجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه، وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتخصيص ارض مساحتها 5 فدان لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة تالية في مدة لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير، الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وفي بداية الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكلة، بايضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشائه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية مابين وزاراتي الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة إطفاء، نقطة شرطة، مركز شباب، مكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.

من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلى أن تخصيص الأرض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،ولا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها.

من ناحيته أوضح أيمن العشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الآثار، إن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكلة لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعه عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، وجه رئيس الحي وقتئذ بأنه يوجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الآثار علي حد قوله.

وأضاف "العشماوي"، أننا قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض، مشيرًا إلي أنه سيعرض الأمر علي اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الامر في ضوء توصيه اللجنة البرلمانية.

الأمر الذي عقب عليه أحمد السجيني بقوله: "تعودت على مناقشة موضوعات معقدة كثيرا، ولطالما أثبت أيمن العشماوي أنه رجل وطني متزن يأتي لكي يحل أي إشكالية".

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