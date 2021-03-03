«محلية البرلمان» تطلب إعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية

«محلية البرلمان» تطلب إعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:45 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف أعمال مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان، بحضور
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.
وأوصت اللجنة، بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد إجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه، وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتخصيص ارض مساحتها 5 فدان لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة تالية في مدة لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير، الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
وفي بداية الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكلة، بايضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشائه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية مابين وزاراتي الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة إطفاء، نقطة شرطة، مركز شباب، مكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.
من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلى أن تخصيص الأرض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،ولا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها.
من ناحيته أوضح أيمن العشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الآثار، إن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكلة لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعه عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، وجه رئيس الحي وقتئذ بأنه يوجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الآثار علي حد قوله.
وأضاف "العشماوي"، أننا قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض، مشيرًا إلي أنه سيعرض الأمر علي اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الامر في ضوء توصيه اللجنة البرلمانية.
الأمر الذي عقب عليه أحمد السجيني بقوله: "تعودت على مناقشة موضوعات معقدة كثيرا، ولطالما أثبت أيمن العشماوي أنه رجل وطني متزن يأتي لكي يحل أي إشكالية".
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.
وأوصت اللجنة، بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد إجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه، وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتخصيص ارض مساحتها 5 فدان لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة تالية في مدة لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير، الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
وفي بداية الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكلة، بايضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشائه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية مابين وزاراتي الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة إطفاء، نقطة شرطة، مركز شباب، مكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.
من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلى أن تخصيص الأرض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،ولا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها.
من ناحيته أوضح أيمن العشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الآثار، إن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكلة لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعه عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، وجه رئيس الحي وقتئذ بأنه يوجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الآثار علي حد قوله.
وأضاف "العشماوي"، أننا قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض، مشيرًا إلي أنه سيعرض الأمر علي اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الامر في ضوء توصيه اللجنة البرلمانية.
الأمر الذي عقب عليه أحمد السجيني بقوله: "تعودت على مناقشة موضوعات معقدة كثيرا، ولطالما أثبت أيمن العشماوي أنه رجل وطني متزن يأتي لكي يحل أي إشكالية".