تجديد حبس عاطل سرق مبلغ مالي من مصنع بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مصنع في منطقة القطامية.ووجهت له تهمة السرقة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينتين حديدية، وسرقة مبلغ مالى من داخلها، وكذلك سرقة بعض الأدوات، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.بعد الفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليها، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية، شاكوش، مفك"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك.وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، مضيفًا بانفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.