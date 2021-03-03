أوكرانيا يعلن بدء محادثات ثنائية بين زيلينسكي والمجلس الأوروبي في كييف

أعلن المكتب الرئاسي الأوكراني، اليوم الأربعاء، بدء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في قصر مارينسكي في العاصمة كييف.وأضاف المكتب الرئاسي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وسائل الإعلام عقب انتهاء المحادثات.يشار إلى أن ميشيل وصل أوكرانيا،أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين.