رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عميد «آداب طنطا»: 5 آلاف و500 طالب أدوا الامتحانات في 275 لجنة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
حرص الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا على متابعة عملية دخول الطلاب، اليوم، قبل بدء الامتحانات رغم هطول الأمطار، وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

وقال عميد كلية الآداب، إن إجمالى المتقدمين لامتحانات اليوم بلغ 5 ألف و500 طالبا وطالبة بالفرق النهائية بجميع الأقسام العلمية، حيث أجريت الامتحانات على فترتين بإجمالي 275 لجنة امتحانية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد "المصري" انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الخامس على التوالي دون شكاوى، لافتا إلى توفير مداخل بالكلية لاستقبال الطلاب قبل موعد اللجنة بساعة لتجنب التزاحم، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، ومنع التجمعات نهائيًّا سواء قبل أو بعد الامتحان، والتعقيم المستمر لكافة لجان الامتحانات على مدار اليوم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»