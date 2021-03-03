«المهن الطبية» يؤكد دعم أعضائه العاملين بـ«جالاكسو سميثكلاين» للأدوية

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع أعضاء المهن الطبية العاملين بشركة "جـالاكسـو سميثكلاين مصـر" للأدويـة، بعد إعلان الشركة بيع أسهمها ومصانعها لشركة "الحكمة" وعدم وضوح الرؤية تجاه موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة، ونظرا لمخاوفه حول حقوق أعضائه.وأكد الاتحاد، أنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق أعضائه القانونية والمادية والأدبية، لافتا إلى أنه على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل لكافة أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة، ضمانًا لحقوقهم وحفاظا علي مكتسباتهم.