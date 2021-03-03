مكتب التربية الدينية بالقاهرة يبدأ دورة تدريبية جديدة للخدام

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، سيبدأ الدورة التكوينية للخدام المساعدين، وإعداد الخدام.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بداية من السبت، الموافق الثالث من إبريل المقبل، حيث تقام محاضرات الدورة التكوينية بالدار البطريركية بكوبري القبة، ويتم إبلاغ أمناء الخدمة بمواعيد اللقاءات شهريًا على المجموعة.وتابع: "تكون اللقاءات نصف شهرية من الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة الثامنة والنصف على لقائين، يتخللها وقت للراحة".