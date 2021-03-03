«الكرملين»: علاقات الغرب مع روسيا لا تزال تتوافق مع خطاب «فولتون»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن نظرة الغرب تجاه روسيا لا تزال إلى حد كبير تتوافق مع منطق خطاب "فولتون" الذي ألقاه ونستون تشرشل في مارس 1946.وأضاف «بيسكوف» - اليوم الأربعاء - أنه تمت المحافظة على آليات المواجهة ومن بينها حلف «الناتو»، لافتًا إلى أن خطاب فولتون، الذي سيصادف بعد غد مرور 75 عامًا عليه، مهم جدًا وصنع حقبة كاملة من الزمن، ولا يجوز نسيانه.وتابع: «الخطاب الذي ألقاه تشرشل، والبرقية المطولة التي بعثها الدبلوماسي الأمريكي جورج فروست كينان في عام 1946 من موسكو، حددا موقف مجموعة كاملة من الدول الغربية تجاه الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده».وأردف: «للأسف بقى الكثير من عناصر هذه العقيدة، على حالها بدون تغيير، بل ويتم شحنها بمزيد من روح المواجهة، وطبعًا يجب علينا ألا ننسى ذلك»، مؤكدًا أنه «لا تزال تعمل الكثير من آليات المواجهة، ومن بينها الناتو، وهي تجبرنا على أن نبقى في حالة تأهب».