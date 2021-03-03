العثور على جثة سيدة في أرض فضاء بمدينة نصر

يكثف ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بأرض فضاء في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.و تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى أرض فضاء بمدينة نصر، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة وتم نقلها إلى المشرحة، وسيتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث ليتم جمع المعلومات والبيانات لكشف المتورطين في الحادث.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.