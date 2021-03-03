إصابة عدد من مسلحى قسد فى هجوم على أحد حواجزها بالقامشلى

أصيب عدد من مسلحي قسد في هجوم على أحد حواجزها في ريف ناحية تل حميس التابعة لمدينة القامشلي شمال الحسكة.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن مجموعة أشخاص هاجمت صباح اليوم بالسكاكين وأدوات حادة مختلفة عددا من مسلحي قسد على حاجز هارون التابع للميليشيا واستولت على أسلحتهم.ولفتت المصادر إلى أن مسلحى قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.