خبير عقاري: مبادلة الأراضي غير المستغلة تدعم تنمية شركات قطاع الأعمال

قال المهندس محمد رأفت الخبير العقاري، إن اللجوء إلى مبادلة الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام مع الجهات الحكومية الدائنة للقطاع هو أنسب حل لتسوية المديونيات المتراكمة على الشركات.وأضاف في تصريح لـ"لدستور" أن مبادلة الأراضي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث تستفيد شركات قطاع الأعمال من التخلص من عبء المديونيات الذي يعكر صفو العملية التشغيلية والإنتاجية، كما يسهم في إتمام خطط التطوير والتحديث وتعزيز القوة التنافسية على مستوى القطاع الخاص والشركات الأجنبية، ومن ناحية أخرى تستفيد الجهات الحكومية الدائنة بالأراضي غير المستغلة بالشركات من خلال إقامة بعض المشروعات الاستثمارية بدلا من تركها دون نافعة.وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل بكامل طاقتها لدعم وزيادة طاقة شركاتها التابعة والتعظيم من قوة مركزها المالي.