حملات لرفع المخلفات الصلبة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى ملوي (صور)

واصلت الوحدات المحلية القروية التسع بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، استكمال أعمال حملة النظافة المكبرة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة، وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز.قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات والقمامة والأتربة من الوحدات القروية التسع بالمركز ونقل نقاط التجمع بجانب تمهيد الطرق المؤدية لهذه القرى وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة وتسهيل حركة سير المواطنين على الطرق والحد من وقوع الحوادث.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.