محافظ سوهاج: تلقينا 138 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه تم تلقي 138 ألفًا و307 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 622 مليون و59 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري.وناشد محافظ سوهاج المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد عليها خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية التصالح.وأكد " الفقي " على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية، لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين.