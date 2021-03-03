منتصر: ندرس إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية لقربها من المناجم

كشف اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغ والموازين، أن هناك توجيهات رئاسية حسب دراسة ومقترحات بتفضيل إقامة مدينة الذهب في العاصمة الإدارية لسهولة التحرك المروي بها، ونظرا لقربها من كل المناجم سواء في العين السخنة أو البحر الأحمر، وبالتالي سيكون هناك سوله في عمليات نقل الذهب وتقليل التكلفة، لافتا إلى أنه يتم البحث عن المكان الأفضل لإقامة مدينة الذهب في العاصمة الإدارية بديل عن إقامتها بمدينة العبور.وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة والتي من شأنها أن "تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة"، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.وكانت وزراة التموين قد كشفت قبل أسابيع عن مخطط جديد يدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر سعي الدولة لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور، وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.