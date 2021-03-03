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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قسم جراحة القلب بمستشفى جامعة سوهاج بعد تطويره بـ 22 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بعد تطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، محمد لطفي محمود مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي منطقة شمال الصعيد، وأشرف فهمي مدير البنك الأهلي فرع الجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وعدد من ممثلي البنك الأهلي.

وخلال الافتتاح تفقد الدكتور أحمد عزيز غرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر، الذي يعد إضافة للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالينا داخل الإقليم وخارجه، حيث إن قسم جراحة القلب والصدر يعد مركزًا متميزًا قادر على التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص، وتم تطويره وتجهيزه بتكلفة 22 مليون جنيه منها 16 مليون و500 ألف جنيه دعم من البنك الأهلي المصري، و5 ملايين و500 ألف من الجامعة، موجهًا شكره وتقديره لمؤسسة البنك الأهلي وكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن القسم يقدم عددًا من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغيير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر على مستوى سوهاج والمحافظات الجنوبية.

وقال الدكتور حمدي سعد، أن القسم يقدم خدماته العلاجية على مدار 25 سنة ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضي، موضحًا أن القسم بدء في استقبال الحالات منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث أجرى حتى الآن 142 عملية جراحية منها 10 جراحات قلب مفتوح و43 جراحات صدر، و22 منظارًا للشعب الهوائية، إلى جانب 67 حالة بالحوادث والطوارئ.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الغفار، أن القسم يضم غرفتين عمليات مجهزتين على أعلى مستوى، و2 ماكينة قلب مفتوح ومنظار صدري جراحي متطور، إلى جانب 5 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و4 أسِرَّة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و5 أسِرَّة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد 10 أسِرَّة تناسب احتياجات مرضى القلب، مشيرًا إلى أن القسم يشتمل أيضًا علي منظار شعب هوائية لمختلف الأعمار ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي محافظات جنوب الصعيد.

وقالت كريستين صفوت ونيس مسئول التسويق بالجامعة، أن الجامعة بصدد عمل مشروعات جديدة خدمية أخرى بالتعاون مع البنك الأهلي وغير ذلك من المؤسسات المجتمعية والبنوك، وذلك طبقًا للخطة التسويقية للجامعة التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة الطبية من خلال توفير مصادر تمويل خارجية لمثل هذه المشروعات.

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