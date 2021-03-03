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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية: المنطقة العربية أصبحت مسرحًا لصراعات لا تنتهى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:46 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أكد سامح شكري وزير الخارجية أن المنطقة العربية أصبحت مسرحًا لصراعات لا تنتهي، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لمواجهة ذلك بدون وحدة الصف العربي، لمواجهة طموحات الدول المفترض أنها جارة وأفكار التطرف والتشدد، ولا سبيل لمواجهتها إلا من خلال توحيد الصف العربي.

وأضاف أن الوضع العربي إجمالًا ليس في أفضل حالاته، مشيرًا إلى أن العدو لم يعد مقصورًا على ما يأتي من الخارج ويهدد الحدود، بل يأتي من الداخل من خلال أفكار شاذة ومتطرفة وجدت من يغذيها وينميها.

مساعٍ لكسر جمود القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال شكري: "سعينا لتعزيز الانخراط في مجموعة ميونيخ لكسر حالة الجمود، كما تضافرت الجهود المصرية والأردنية من أجل الغرض ذاته، لإنشاء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية، كما رحبت مصر بقرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات، لإنهاء حالة الانقسام التي يستفيد منها الأطراف التي تسعى لتمديد أمد الصراع".

شكري: يجب إنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا
وفيما يتعلق بليبيا، أكد شكري أن مصر لم تدخر جهدًا في الوقوف في وجه الأفكار الظلامية، كما أن الحدود الممتدة تجعل من مصر أكثر حرصًا على أن تنعم ليبيا بالأمن والأمان، حيث دعمت مصر كل الأطراف لليبيا في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، كما أن الخطوات الأخيرة هي على الطريق السليم لليبيا موحدة وآمنة، كما نؤكد صعوبة الاتفاق دون إنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا

رفض عربي لاستمرار تدخلات تركيا في الشأن العربي
وفي الاجتماع الوزاري المنعقد لبحث التدخلات التركية، أكد شكري أنه تم الاتفاق على رفضنا القاطع استمرار التدخلات التركية في الدول العربية ووجود قوات تركية على أرض عربية من شأنها تعميق الخلاف، حيث ظلت الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، مؤكدًا أن عودة سوريا للحاضنة العربية أمر حيوي لعودة الأمن العربي، إلا أن استيعاب المعارضة هو السبيل لخروج سوريا إلى بر الأمان.

وأكد شكري أن الحل السياسي لابد أن يسير قدمًا بخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها الاحتلال التركي.

مصر تدعم السعودية في مواجهة تهديدات الحوثي
وفي اليمن، أكد شكري أن مصر تدعم كل الجهود الرامية لإنهاء الصراع، ومصر تدعم السعودية في كل إجراءاتها لمواجهة تهديدات الحوثي، ومطالبة الحوثي بالاستجابة للمطالبات الدولية لوقف إطلاق النار، ومصر على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود لعودة اليمن سعيدًا.

وثمن شكري جهود الدول العربية في دعم مصر والسودان في سد النهضة، والمتمثلة في قرارات الجامعة العربية، مؤكدًا أن الموقف المصري لم يسع أبدًا للانتقاص من حقوق أي طرف، ولكن نسعى لاتفاق يحفظ حقوقنا المشروعة.

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