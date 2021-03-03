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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: العقوبات الغربية الجديدة ستلحق ضررًا بالعلاقات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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رفضت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، محذرة من أن ذلك سيلحق الضرر بالعلاقات مع الجانبين الأمريكي والأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن «العقوبات أمر مرفوض وعبثي لا أساس لها، وتلحق مزيدًا من الضرر بالعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتردية أصلا».

من جهتها؛ أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في بيان، إلى أن «روسيا تعمل على بلورة إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية والأوروبية».

وذكر البيان أن «هذه العقوبات التي جاءت على خلفية اتهامات ملفقة بتسميم المدون والمعارض الروسي الكسي نفالني، عبثية ولن تؤدي إلى قيام روسيا بتغيير سياستها».

وحذر من أن «روسيا ستتخذ إجراءات جوابية على أساس المعاملة بالمثل، وستدافع عن مصالحها الوطنية بشكل حاسم وثبات وستصد العدوان».

ودعا البيان الجانب الأمريكي إلى «إدراك أن الزمان قد تغير وان محاولات الإملاء في الظروف الجيوسياسية الحالية أمست غير بناءة»، مؤكدًا أن «محاولة فرض أي شيء على روسيا من خلال العقوبات أو غيرها، ستفشل مثلما فشلت في الماضي».

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، من بينهم رئيس إدارة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس إدارة تنفيذ الأحكام الكسندر كلاشنيكوف، والمدعي العام إيغور كراسنوف، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة الروسي سيرجي كيرينكو، ونائبي وزير الدفاع الكسي كريفوروتشكو وبافل بوبوف ورئيس إدارة الشؤون الداخلية ديوان الرئاسة أندريه يارين.

وشملت العقوبات كذلك معهد الابحاث العلمية للكيمياء العضوية والتكونولوجيا والمركز العملي رقم 27، والمعهد المركزي للأبحاث العملية والتجارب التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وكانت محكمة روسية قضت أخيرًا بحبس المعارض نفالني بالسجن سنتين ونصف السنة، بتهمة الاختلاس وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة بتهمة إهانة أحد المحاربين القدامى.

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