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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مريدو الطريقة الصديقية يحتفلون بمولد «على جمعة» اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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تستعد الطريقة الصديقية الشاذلية، للاحتفال بمولد الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، مساء اليوم، ويكون الاحتفال عبر تقديم التهاني والتبريكات للشيخ المربي والعارف بالله كما يصفه مريدو وأتباع الطريقة الصديقية.

واعتاد أتباع ومريدو الطريقة الصديقية الاحتفال بمولد الدكتور على جمعة، يوم 3 مارس من كل عام، بالغناء والمديح والإنشاد وتقديم الحلوى للمشاركين فى الاحتفالية.

وتناولت صفحات الطريقة الصديقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاحتفال بذكرى مولد "جمعة"، وقدم مريدو ومريدات الطريقة الصديقية الشاذلية، التهاني والتبريكات للدكتور على جمعة، سائلين المولى عزوجل أن يبارك فى عمره وصحته.

ويشارك فى الاحتفال بمولد الدكتور على جمعة عدد من رجالات الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء المصرية والطرق الصوفية، ويأتي في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور عمرو الورادني، والدكتور مجدي عاشور، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية.

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