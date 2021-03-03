سعر سلة خامات «أوبك» يتراجع بأكثر من دولارين للبرميل

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و27 سنتا، ليبلغ 61.97 دولارا للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 64.24 دولارا يوم الاثنين الماضي.ويعزو مراقبون هذا التراجع بعد أن حقق في فبراير أعلى مستوياته إلى التوقعات بأن قرار تحالف (اوبك +) في اجتماعه الافتراضي غد الخميس، ربما سيضخ المزيد من الإمدادات من الخام اعتبارا من أبريل المقبل ووقف العمل بمستوى التخفيضات الكبيرة في الإمدادات التي اقرتها (أوبك +) في يناير الماضي.وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47.47 دولارا للبرميل.وكانت دول تحالف "أوبك" قد اتفقت في الخامس من يناير الماضي على كبح الإنتاج المرتفع، والتعامل بحذر فيما يتعلق بمستويات الإنتاج، من خلال إعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.ومن المقرر أن تعقد "أوبك +" عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" اجتماعها الوزاري الـ 14، غدا الخميس، لتقويم تطورات السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار وبما يتناسب مع الطلب المتوقع على الخام، ومدى سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.