أسرة أحمد تبحث عنه بعد اختفائه في ظروف غامضة

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة، للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيب الطفل أحمد على حسن على الجزاوي، من يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021، يبلغ من العمر 14 عاما، كان متواجدا في سنتر بلازا الحي السابع بعدها اختفي فجأة، أسرته بحثت عنه في كل مكان ولكنها لم تجد له أثر.يرجى ممن يعثر عليه أو لديه أي معلومة يتصل على الرقم 01098065947.كل من لديه حالة انسانية او مفقود او مبادرة يستطيع ان يرسلها إلى رقم 01004333637.