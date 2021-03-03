«الدمغة والموازين»: ندمغ 120 طن ذهب وفضة وسبائك سنويا

قال اللواءعبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن إجمالي ما يتم دمغه سنويا من المعادن "الذهب، الفضة، والسبائك" يقدر بـ180 طن، بمعدل 60 طن للذهب، ومثلها للسبائك والفضة.وكانت المصلحة قد أعلنت تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير المقبل، بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي، بعد أن كانت عملية الدمغ القديمة تتم بقلم الدمغة الموجود على كل مشغول، لكن قلم الدمغة طبقًا للمشاكل القديمة يؤثر على المشغولات ويشوه فيه، فجاء التفكير بعمل دمغة بالليزر لكي تحافظ على شكل المشغول وجماله، والفرق الوحيد الموجود بينهما هو أن هذه الدمغة بالقلم والأخرى بالليزر.والدمغ بالليزر عبارة عن مشروع قومي لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل مصر، مشيرًا إلى أنه كان هناك مؤتمر لـ"جواهرجية مصر"، مشيرا إلى أن الدمغة القديمة السليمة تظل كما كانت ولا يوجد بها أي مشكلة، وطالما هي دمغة حكومية سليمة سيكون التعامل بها حتى تنتهي من السوق.