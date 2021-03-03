البابا فرنسيس: تعلمنا الشجاعة من شخص السيد المسيح

قال البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان: "لو لم نعرف يسوع، لما تحلّينا بالشجاعة لكي نصدّق أن هناك إله يحب الإنسان. فأي إله هو مستعدٌّ لكي يموت من أجل البشر؟ أي إله يحبه على الدوام وبصبر دون أن يدّعي بأننا علينا أن نحبّه بالمقابل؟".وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لنصلِّ معًا لكي نعيش سر المصالحة بعمق متجدد، لكي نتذوق رحمة الله اللامتناهية".وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.