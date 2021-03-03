«التضامن»: 496 متقدمة لـ«الأم المثالية».. والفائزة خلال أيام

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام القادمة، للإعلان عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية، بعد أن انتهت اللجان الفرعية على مستوى المديريات المختلفة في محافظات الجمهورية من مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة.وأكدت الوزارة، في بيان، أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" للعام الجاري على مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط على 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط على 4 منهن.