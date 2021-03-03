المالكي: نرفض تدخل أي جهة خارجية في الانتخابات الفلسطينية

طالب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بمنع دولة الاحتلال من التدخل في الانتخابات الفلسطينية.ورفض وزير الخارجية الفلسطيني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 155، اليوم الأربعاء، تدخل أي جهة خارجية في الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا إسرائيل تواصل انتهاك جميع القوانين الدولية داخل الأراضي الفلسطينية.ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها "31"، المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وحقوق الإنسان، والشؤون المالية والإدارية.