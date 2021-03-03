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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة القناة تُشارك في المبادرة الرئاسية لتطوير القرى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
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قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه شارك اليوم الأربعاء، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، في بيان، إلى أن المجلس ناقش مشاركة الجامعات المصرية في تفعيل مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2021، لجميع القرى و51 مركز كمرحلة أولى، على أن تكون المشاركة من خلال قوافل مجمعة «طبية، بيطرية، زراعية، خدمة اجتماعية»، أيضًا توعية بالمشاريع القومية من خلال كليات الآداب والتجارة والإعلام، ومحو أمية من خلال الكليات التربوية والكليات النظرية بالتنسيق مع هيئه تعليم الكبار، وعمل كلية الهندسة في سبيل تطوير العشوائيات.

وولفت إلى أن المجلس ناقش أيضًا جهود الجامعات بشأن تفعيل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، لرفع مستوى معيشة المواطن وقرى الريف بتوزيع القوافل الطبية وغيرها للجامعات في هذه المناطق.

ونوه بأنه تمت متابعة إعداد خطة الجامعات ومقترحاتها بشأن تشكيل مجموعة عمل من الخريجين؛ لبلورة تصور محدد لصياغة حملة تسويقية واسعة داخليًا وخارجيًا، للمنتجات التراثية والحرفية «الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوي، منتجات العسل».

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