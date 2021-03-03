حدث في مثل هذا اليوم.. رحيل القديسة كونيجوندا الإمبراطورة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة كونيجوندا الإمبراطورة.وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إنها ولدت في القرن العاشر في لوكسمبورغ، وكانت من حسب شريف وتزوجت بهنري الثاني ملك جرمانيا فاتفقت مع الملك عريسها أن يحفظا بتوليتهما، وكرسا ذاتهما لخدمة الله وشيدا كنائس جمة وأديرة عديدة.وأضاف:"شك الملك هنري زوان شكوك باطلة بالملكة كونيجوندا قرينته وقد سمح الله بذلك لكي يزيد سمو فضيلة القديسة ويثبت عفافها بشهادة من السماء، فسمعت صوتًا يقول لها: ايتها البتول النقية لا تخافي فان مريم العذراء تحفظك، فلما شاهد الملك زوجها ما صار ندم على ما فرط منه وازدادت محبتها في قلبه، وزينها الله بموهبة عمل العجائب".واختتم: "ولما تم لها خمس عشرة سنة في الرهبنة اعترتها حمى ثقيلة فعلمت ان رحالها من هذا العالم قد حان فاستعدت له، وتبجلت بكرامات عظيمة جرت على ضريحها فكان مرضى كثيرون يأتون مصلين فيشفون بشفاعتها، وكان موتها في اليوم الثالث من شهر مارس سنة 1040، وإعلانها قديسة البابا إنوسنت الثالث عام 1200".