اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لصيانة وحراسة 3 حدائق بسوهاج الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات ذات الفئة الثالثة المتخصصة فى أعمال صيانة المسطحات الخضراء والإشغالات العامة ومحطات الري وذلك لتنفيذ مناقصة صيانة وحراسة 3 حدائق بمنطقة الإسكان القومي والجزيرة الوسطى الفاصلة بين الإسكان الاقتصادي والحدائق بمدينة سوهاج الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح اتحاد المقاولين، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية يتم الحصول عليها من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 25 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.