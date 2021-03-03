وليد صلاح يطالب بتحديد الجهة المشرفة على انتخابات الصحفيين سريعا

طالب الزميل وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بسرعة تحديد الجهة المشرفة على الانتخابات وعدم إضاعة أي وقت.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين اليوم الأربعاء.وقال هشام يونس، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات: "سجلت 16 اقتراحا سيتم مناقشتهم في اجتماع المجلس غدا".وتابع صلاح: "جميع الخطابات تم رفضها، وسوف أقدم مقترحا بإزالة السقالات، وايجاد بديل آمن لها".